МЧС предупредило о штормовом ветре в Москве и Подмосковье в ближайшие пару часов с продолжением и в другие дни.

Ожидается, что порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. По прогнозам синоптиков, сильный юго-западный ветер может сохраниться и в начале недели — 26 и 27 марта. Температура воздуха днем в это время составит 2-4 градуса тепла, а ночью опустится до минус 2-3 градусов.

При порывистом ветре жителям рекомендуют поставить машину в гараж или парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить шаткие строения, избегать деревьев, мостов, эстакад и линий электропередач.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и правильно падать, если вы поскользнулись.

Источник: МЧС