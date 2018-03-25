Газета Harvard Business Review рассказала об исследовании, которое подтверждает влияние переживаний из-за работы на здоровье человека. Оказалось, что сотрудники, которые не умеют абстрагироваться от рабочего процесса и отдыхать, подвержены стрессу больше, чем коллеги, умеющие расслабиться в конце рабочего дня.

В ходе опроса сотрудники должны были подтвердить или опровергнуть утверждения вроде: «я чувствую себя виноватым, когда не занимаюсь работой» и «я постоянно думаю о дедлайнах, когда работаю». Работников спросили также о количестве рабочих часов в неделю и психосоматических проблемах со здоровьем.

Выяснилось, что на проблемы со здоровьем влияет не количество рабочих часов, а трудоголизм. Так, люди, переживающие из-за работы, намного чаще остальных жаловались на проблемы со сном, депрессию, выгорание, головные боли и боли в желудке. При этом стресс, испытываемый по рабочим вопросам, быстро перерастает в хронический.

Однако, по словам ученых, есть факторы, уменьшающие такой стресс. Одним из них может быть любовь к работе. Большое значение имеют также отношения с коллегами и начальством. Наконец, минимизировать последствия стресса может поддержка близких людей за пределами офиса: например, друзей и семьи.

Источник: Inc.