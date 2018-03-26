Счетчик выступающих за отставку Слуцкого
Компания SocialDataHub запустила сервис, который в реальном времени подсчитывает, сколько людей ждут отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого.
Сервис учитывает количество уникальных пользователей, которые ставили лайки, делали репост или оставляли комментарии под постами, связанными с обвинениями депутата.
Данные собираются в реальном времени в Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также в СМИ и приложениях для знакомств.
Источник: «Бумага»
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