Компания SocialDataHub запустила сервис, который в реальном времени подсчитывает, сколько людей ждут отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Считаем вместе с нами в прямом эфире)) #Слуцкий Опубликовано Artur Khachuyan 24 марта 2018 г.

Сервис учитывает количество уникальных пользователей, которые ставили лайки, делали репост или оставляли комментарии под постами, связанными с обвинениями депутата.

Данные собираются в реальном времени в Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также в СМИ и приложениях для знакомств.

Источник: «Бумага»