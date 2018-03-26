Полис ОМС теперь можно оформить онлайн
На сайте мэра Москвы появилась возможность оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) онлайн.
Новый документ (или его замена) будет готов в течение 30 дней. До получения полиса медицинскую помощь можно получить по временному электронному документу. Новый полис придет в центр госуслуг или страховую компанию.
Оформить полис на портале может любой гражданин России старше 18 лет, имеющий полную учетную запись.
Источник: сайт мэра Москвы
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