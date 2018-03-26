На сайте мэра Москвы появилась возможность оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) онлайн.

Новый документ (или его замена) будет готов в течение 30 дней. До получения полиса медицинскую помощь можно получить по временному электронному документу. Новый полис придет в центр госуслуг или страховую компанию.

Оформить полис на портале может любой гражданин России старше 18 лет, имеющий полную учетную запись.

Источник: сайт мэра Москвы