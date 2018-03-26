Российский Красный Крест объявил сбор денег семьям пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований указаны на официальном сайте организации. Также деньги можно отправить через онлайн-форму, выбрав единовременный платеж и проект «Помочь пострадавшим при пожаре».

Дополнительная информация доступна по телефону: +7 (3842) 75–04–76.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Российский Красный Крест