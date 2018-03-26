Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, какие модели автомобилей являются самыми распространенными в Москве.

Место

Модель

Тысяч штук

Ford Focus

89,4

Huyndai Solaris

84,9

Kia Rio

70,7

Skoda Octavia

68,2

Lada 2107

58,2

Lada 2106

58,2

Lada 2105

58,1

Lada 2104

50,5

Volkswagen Polo

50,4

Nissan X-Trail

47,9

На начало 2018 года в Москве насчитано 3,71 миллиона автомобилей, из которых 83 % (3,08 миллиона машин) приходится на иномарки, а 17 % (0,63 миллиона машин) — представлены отечественным производителем.

Источник: «Автостат»