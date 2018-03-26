Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, какие модели автомобилей являются самыми распространенными в Москве.

Место Модель Тысяч штук

Ford Focus 89,4

Huyndai Solaris 84,9

Kia Rio 70,7

Skoda Octavia 68,2

Lada 2107 58,2

Lada 2106 58,2

Lada 2105 58,1

Lada 2104 50,5

Volkswagen Polo 50,4

Nissan X-Trail 47,9

На начало 2018 года в Москве насчитано 3,71 миллиона автомобилей, из которых 83 % (3,08 миллиона машин) приходится на иномарки, а 17 % (0,63 миллиона машин) — представлены отечественным производителем.

Источник: «Автостат»