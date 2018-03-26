Любимые автомобили москвичей
Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, какие модели автомобилей являются самыми распространенными в Москве.
Место
Модель
Тысяч штук
Ford Focus
89,4
Huyndai Solaris
84,9
Kia Rio
70,7
Skoda Octavia
68,2
Lada 2107
58,2
Lada 2106
58,2
Lada 2105
58,1
Lada 2104
50,5
Volkswagen Polo
50,4
Nissan X-Trail
47,9
На начало 2018 года в Москве насчитано 3,71 миллиона автомобилей, из которых 83 % (3,08 миллиона машин) приходится на иномарки, а 17 % (0,63 миллиона машин) — представлены отечественным производителем.
Источник: «Автостат»
КомментарииПодписаться