В Госдуму внесли законопроект, который вводит в Гражданский кодекс понятие «цифровые деньги», а также регулирует определение смарт-контрактов в технологии блокчейн и других аспектов цифровой экономики.

Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенников.

Документ обеспечивает, среди прочего, судебную защиту прав, возникающих в отношениях с обладателями цифровых денег. Авторы предлагают устранить условия для использования средств для вывода активов и обеспечить возможность дальнейшего взыскания. Речь идет о банкротстве, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, отмечается в пояснительной записке.

Источник: «Интерфакс»