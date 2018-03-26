Авиакомпания Qatar Airways, принадлежащая правительству Катара, объявила о намерении купить 25 % акций аэропорта Внуково.

Генеральный директор перевозчика рассчитывает в течение восьми недель обсудить с руководством Внукова все детали и подписать соглашение о покупке.

Покупка четвертой доли Внукова станет самой большой иностранной инвестицией в отечественные аэропорты.

Контрольный пакет акций Внукова принадлежит частным инвесторам Николаю Скочу и председателю совета директоров воздушной гавани Виталию Ванцеву. Блокирующим пакетом — 25 % плюс одна акция — владеет государство. Согласно указу президента о консолидации активов аэропорта, этот пакет должен оставаться у Росимущества.

Аэропорт Внуково является третьим по пассажиропотоку аэропортом Москвы и России, за 2017 год он принял 18,14 миллиона пассажиров.

Источник: «Ведомости»