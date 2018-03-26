После трагедии в Кемерове пользователи социальных сетей призвали усилить народный контроль и устроить собственную проверку пожарной безопасности в общественных местах.

Участникам предлагают отправиться, например, в ближайший торговый центр и выяснить, где в нем располагается план эвакуации, есть ли огнетушители и маски и как давно проводилась проверка сигнализации. Предполагается, что повышенное внимание общественности поможет устранить явные проблемы, которыми не занимаются власти, бизнесмены и собственники помещений.

Кроме того, некоторые пользователи напомнили о необходимости позаботиться о безопасности собственного жилья — например, проверить, сможет ли пожарная машина подъехать к подъезду, и обзавестись специальными наборами для дыхания в задымленных помещениях.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ.