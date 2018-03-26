До конца года Мосводосток планирует заменить почти 10 тысяч колодцев ливневой канализации во всех округах Москвы. В основном они расположены на крупных трассах, МКАД, ТТК и вылетных магистралях.

В приоритете — реконструкция дефектных участков и сетей с истекающим сроком эксплуатации. Работы подразумевают также установку около 2 тысяч новых крышек на люки. Особое внимание уделяется ливневкам возле школ, детских садов и поликлиник.

Система городской ливневой канализации насчитывает около 113,5 тысячи дождеприемных и приблизительно 262,2 тысячи смотровых колодцев.

Источник: сайт мэрии Москвы