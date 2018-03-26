Сразу десять стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности c Великобританией на фоне скандала с отравлением Скрипалей.

Первыми о намерении заявили власти США, которые вышлют 60 российских дипломатов, из которых 48 человек — сотрудники посольства и 12 — члены постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. Дипломаты обязаны покинуть страну в течение недели. Вместе с тем, в США решили закрыть российское генконсульство в Сиэтле.

Отреагировали на действия России и в Украине, откуда вышлют еще 13 российских дипломатов. В своем фейсбуке президент Петр Порошенко написал, что выдворение дипломатов — это ответ «на циничную химическую атаку в Солсбери».

По четыре дипломата вышлют Канада, Франция и Польша. Последнюю россияне должны покинуть до 4 апреля. Высылку еще четырех дипломатов подтвердили также в МИД Германии. К протесту присоединились, кроме того, Литва и Чехия — они выдворят по три политика, и Дания, из которой уедут два отечественных дипломата. Румынию, Латвию и Эстонию покинут по одному дипломату.

Также в Евросоюзе предупредили о дополнительных мерах, включая новые высылки, в ближашее время.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 марта 2018 г.

Президент Евросоюза Дональд Туск заявлял, что ЕС считает Россию ответственной за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года. Тогда же он отметил, что решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран, но не уточнил весь список.

Ранее из-за скандала с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. В ответ на действия Лондона Россия вышлет 23 дипломата. Также свою работу остановятконсульство Великобритании в Петербурге и Британский совет. Последний уже отменил несколько мероприятий в Москве.

Источник: ТАСС