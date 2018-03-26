В связи с трагедией в Кемерове активисты Лиза Сурганова и Филипп Дзядко проведут акцию памяти. Мероприятие пройдет на Пушкинской площади завтра, 27 марта, с 19:00 до 22:00.

«Мы хотим почтить память погибших и выразить нашу ярость — потому что такого просто не должно быть. Мы будем стоять на Пушкинской площади, у памятника Пушкину. Эта акция не согласована с властями. Пожалуйста, приходите без плакатов и лозунгов — пусть это будет молчаливый сбор, и пусть нас будет много», — говорится в описании встречи.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ.

Источник: Facebook