После трагедии в Кемерове торговая сеть «Ашан» организует проверку системы безопасности в магазинах по всей России.

«В связи с трагедией в торговом центре в Кемерове было принято решение провести дополнительную проверку всех систем безопасности в магазинах сети, а также состояния эвакуационных выходов», — сообщила директор по корпоративным коммуникациям компании Мария Курносова.

По действующему закону учебные эвакуации для сотрудников проводятся в «Ашане» дважды в год.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ.

The Village рассказал, как торговые центры выполняют пожарные требования.

Источник: агентство «Москва»