На фоне трагедии в Кемерове российские телеканалы изменили сетку вещания. Однако решение приняли только после того, как телевидение раскритиковали за недостаточное освещение событий.

Вот что показывают федеральные каналы, пока в огне ТЦ погибают дети. Позорище pic.twitter.com/OklJAh41NG — Илья Варламов (@varlamov) 25 марта 2018 г.

В итоговой программе «Воскресное время» на Первом канале пожару в ТЦ «Зимняя вишня» посвятили в конце выпуска всего 3,5 минуты. Депутат Госдумы Петр Толстой объяснил, почему расписание передач не поменяли сразу.

Тут не нужно торопиться, решение об изменении сетки вещания принимает руководство канала в каждом конкретном случае. И пока были только промежуточные какие-то данные. Потом там было много родителей, которые еще ждали новостей о своих детях — что они живы, что они вот-вот выйдут, и мы не могли так давать непроверенную информацию. Надо дожидаться окончательных или хотя бы официальных сообщений петр толстой, депутат Госдумы

Из эфира Первого канала сняли развлекательные проекты, например, программы «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант». В ВГТРК с утра отменили развлекательные шоу в течение всей недели, несмотря на то, что траур в Кемерове продлится три дня.

Сетку вещания отредактировали и в «СТС Медиа», где из-за случившегося на следующую неделю перенесли премьеры сериалов. Канал ТНТ тем временем убрал из эфира развлекательные анонсы и заставки.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ.

Источник: федеральное агентство новостей