Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Масштабные проверки пожарной безопасности

После трагедии в Кемерове Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры России на соответствие требованиям пожарной безопасности. Особое внимание обратят на работоспособность систем сигнализации и пожаротушения. Аналогичные проверки состоятся в кинотеатрах «Синема-парк» и «Формула кино», а также в магазинах торговой сети «Ашан».

Политическая солидарность

Сразу 20 стран объявили о высылке более 100 российских дипломатов на фоне скандала с отравлением Скрипалей. 60 россиян выдворят из США, еще 13 — из Украины. К протесту присоединились, в том числе, Канада, Франция, Польша, Испания, Германия, Литва, Чехия, Дания, Нидерланды, Италия, Албания, Румыния, Латвия, Хорватия, Эстония, Швеция, Норвегия и Финляндия. В Кремле уже предупредили об ответных санкциях.

Отсроченная весна

Во второй половине недели в Москву снова прийдут морозы. Ночная температура в эти дни может опуститься до 13–14 градусов мороза. Кроме холодов ожидается и сильный ветер порывами до 17 м/с. Потепление начнется с субботы, а уже 1 апреля, в воскресенье, в Москве ожидают плюс 7 градусов.

Huawei VS Apple

Продажи смартфонов Huawei в России впервые превзошли показатели Apple. Доля китайского производителя на отечественном рынке составила 17,4 % против 14 % у Apple. Лидером по количеству проданных смартфонов стал Samsung, а по выручке — Apple.

Счетчик против Слуцкого

В интернете запустили счетчик, показывающий, сколько людей ждут отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого. В подборке учитывают пользователей Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассников», которые ставили лайки, делали репост или оставляли комментарии под постами, связанными с обвинениями депутата.

Считаем вместе с нами в прямом эфире)) #Слуцкий Опубликовано Artur Khachuyan 24 марта 2018 г.

Народный контроль

На фоне пожара в Кемерове пользователи соцсетей призывают самостоятельно проверить пожарную безопасность в общественных местах. Неравнодушным гражданам предлагают отправиться, например, в ближайший торговый центр и выяснить, где в нем располагается план эвакуации, есть ли огнетушители и маски и как давно проводилась проверка сигнализации.