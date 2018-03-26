Сервис догситинга Dogsy и компания–разработчик трекеров GPS и активности для собак Mishiko назвали самые популярные породы собак у клиентов по итогам за год.

Место Порода Количество заказов

Беспородная 18,3 %

Йоркширский терьер 7,8 %

Чихуахуа 5,3 %

Лабрадор ретривер 4,9 %

Такса 4,5 %

Джек-рассел-терьер 4,3 %

Русский той-терьер 3,2 %

Сибирский хаски 2,7 %

Померанский шпиц 2,6 %

Мопс 2,6 %

«Наиболее популярны маленькие собаки, особенно йоркширские терьеры. Они идеально приспособлены для жизни в городской квартире и не требуют продолжительных и частых выгулов, кроме того, йорки почти не линяют», — объяснили авторы статистики преобладание в рейтинге небольших собак.

В Dogsy рассказали также, что большинство догситтеров в сервисе — это женщины (85,4 %). Самыми популярными месяцами для догситтинга стал период отпусков — июль и август.

The Village уже рассказывал, каких собак предпочитают россияне. Подробнее о ценах на породистых собак читайте в этом материале.

Источник: представители Dogsy и Mishiko