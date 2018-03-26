Самые популярные породы собак у москвичей
Сервис догситинга Dogsy и компания–разработчик трекеров GPS и активности для собак Mishiko назвали самые популярные породы собак у клиентов по итогам за год.
Место
Порода
Количество заказов
Беспородная
18,3 %
Йоркширский терьер
7,8 %
Чихуахуа
5,3 %
Лабрадор ретривер
4,9 %
Такса
4,5 %
Джек-рассел-терьер
4,3 %
Русский той-терьер
3,2 %
Сибирский хаски
2,7 %
Померанский шпиц
2,6 %
Мопс
2,6 %
«Наиболее популярны маленькие собаки, особенно йоркширские терьеры. Они идеально приспособлены для жизни в городской квартире и не требуют продолжительных и частых выгулов, кроме того, йорки почти не линяют», — объяснили авторы статистики преобладание в рейтинге небольших собак.
В Dogsy рассказали также, что большинство догситтеров в сервисе — это женщины (85,4 %). Самыми популярными месяцами для догситтинга стал период отпусков — июль и август.
The Village уже рассказывал, каких собак предпочитают россияне. Подробнее о ценах на породистых собак читайте в этом материале.
Источник: представители Dogsy и Mishiko
КомментарииПодписаться