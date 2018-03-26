Модель Наталья Водянова потребовала от властей объявить национальный траур по погибшим в пожаре в Кемерове 25 марта. Потребовать того же она призывает всех россиян.

Вместе с тем Водянова заявила о необходимости опубликовать обновляющийся список пропавших, погибших и пострадавших.

Траурными днями в Кемеровской области объявили 27, 28 и 29 марта. Траур в знак солидарности с жителями Кузбасса ввесли и в Ингушетии. Российское законодательство не регламентирует, при каких условиях должен быть объявлен национальный траур, однако никаких препятствий для его объявления нет, решение остается на усмотрение президента России.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручилапровести всероссийскую проверку ТРЦ.

Источник: Facebook