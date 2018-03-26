Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предложил размещать детские комнаты и кинотеатры на первых этажах торговых центров. По его мнению, это позволит избежать трагедий, подобных пожару в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Почему детские комнаты отдыха, кинотеатры расположены на самых верхних этажах торговых центров? Если посмотрим по всей стране, их огромное количество и они все там. Почему нельзя <…> сделать на первом этаже, чтобы были запасные двери, которые наружу сразу открываются? Почему нельзя сделать, чтобы наверху находились дорогие магазины, мебель?» — спросил чиновник.

Неверов отметил необходимость изменить требования к размещению объектов в торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ.

The Village рассказал, как торговые центры выполняют пожарные требования.

Источник: ТАСС