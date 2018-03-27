Во время проходящего в Кемерове совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня», президент России Владимир Путин назвал свою версию причин трагедии.

Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства Владимир Путин, президент России

Путин поручил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию, и пообещал родственникам погибших, что все виновные будут наказаны.

Также президент напомнил о проблеме с осуществлением проверок бизнеса. Он раскритиковал систему, при которой справку об отсутствии неисправностей можно получить за деньги, и заявил, что налоговые каникулы (на самом деле надзорные. — Прим. ред.) — это не повод не заботиться о должном уровне безопасности.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль за общественными заведениями и объявить национальный траур.

The Village уже выяснил, как бизнес относится к требованиям пожарной безопасности.

Источник: «Коммерсантъ»