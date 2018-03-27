Австралийские власти объявили о высылке из страны двух российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Они должны покинуть материк в ближайшие семь дней.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и глава местного министерства иностранных дел Джули Бишоп пояснили, что страна решила поддержать своих союзников и партнеров в сдерживании России, так как ее действия угрожают международной безопасности.

Кроме того, к санкциям присоединилась Исландия. Правительство решило приостановить двусторонние контакты с Россией на высоком уровне до прояснения ситуации с отравлением Сергея Скрипаля. В частности, исландские политики не посетят ЧМ-2018.

В свою очередь, в Словакии заявили, что для высылки российских дипломатов мало обвинений, не опирающихся на факты. Премьер-министр страны Петер Пеллегрини подчеркнул, что власти готовы «действовать решительно», но без «театральных жестов». Также не намерена высылать российских дипломатов и Новая Зеландия. По мнению премьер-министра страны Джасинды Ардерн, никто из работающих здесь представителей российской дипмиссии не является скрытым агентом.

Ранее вслед за Великобританией о высылке более 100 российских дипломатов объявили сразу 20 стран. 60 россиян выдворят из США, еще 13 — из Украины. К протесту также присоединились Канада, Франция, Польша, Испания, Германия, Литва, Чехия, Дания, Нидерланды, Италия, Албания, Румыния, Латвия, Хорватия, Эстония, Швеция, Норвегия и Финляндия. В Кремле уже предупредили об ответных санкциях за «стадную» высылку представителей дипмиссии.

Поводом для принятия санкций послужил скандал из-за отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания сразу заподозрила в этом Россию. Кремль свою причастность к атаке отрицает. По заявлениям российского министерства иностранных дел, вещество, которым отравили спецагента, могли производить в Чехии.

Источник: «Коммерсантъ»