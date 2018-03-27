Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров предложил установить во всех организациях системы эвакуации людей «Самоспас».

«Устройствами „Самоспас“ должно быть оборудовано любое бюджетное учреждение, особенно для детей и стариков. Везде должны быть эти устройства и другие», — подчеркнул Александров.

Канатно-спускное автоматическое устройство «Самоспас» предназначено для экстренной аварийной эвакуации людей, когда другие пути спасения невозможны. Для его использования не требуется обучение. Во время спуска первого человека с земли поднимается вторая спасательная косынка для спуска следующего.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

Источник: агентство «Москва»