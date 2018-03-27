Американский журнал The National Interest назвал страны, которые к 2030 году предположительно будут обладать самыми мощными сухопутными армиями в мире. В список издания попали Россия, США, Китай, Индия и Франция.

Автор материала, военный эксперт Роберт Фарли отметил, что российские вооруженные силы укрепились благодаря росту финансирования, однако он ожидает в будущем ряд проблем, таких как замедленное развитие технологий и нехватка человеческих ресурсов.

Также Фарли рассказал о недостатках и преимуществах конкурентов России. Так, Индия отстает по уровню оборудования, но решает эту проблему закупками оружия у других стран. В свою очередь, китайским военным не хватает опыта боевых действий и финансирования. При этом Пекин имеет доступ к «почти неограниченной рабочей силе» и контролирует «больше ресурсов, чем любая другая армия в мире».

К достоинствам Франции специалист отнес «отличное полевое оборудование» и значительный опыт боевых операций. При этом эксперт считает, что через 12 лет мировым золотым стандартом с уверенным перевесом останется армия США, накопившая внушительный боевой опыт и обладающая самым большим в мире парком разведывательных дронов, способных наносить авиаудары.

Источник: The National Interest