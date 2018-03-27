Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал короткое замыкание наиболее вероятной причиной пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — заявил Бастрыкин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным. Для определения точной причины трагедии назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы.

Также глава СКР подтвердил, что многие двери в находившемся в ТРЦ кинотеатре были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками. По его словам, система безопасности центра «в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала».

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль за общественными заведениями и объявить национальный траур.

Источник: «Интерфакс»