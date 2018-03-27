Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил рассмотреть возможность объединения городских систем чрезвычайного реагирования и оповещения.

Это начало создания системы «Умный город» — единого аппаратного комплекса, объединяющего возможности системы экстренного реагирования, обеспечения вызова экстренных служб и городской информационной системы.

Документ был разослан в Минкомсвязи, МВД, МЧС, Минэкономики, госкорпорацию «Роскосмос» и другие ведомства. Они должны до конца марта предоставить свое обоснование по проекту.

В будущем «Умный город» поможет подать сигнал о помощи с устройства, оснащенного системой «ГЛОНАСС», из любой точки за 19 секунд.

Источник: «Коммерсантъ»