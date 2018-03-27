Сервис по поиску работы HeadHunter совместно с образовательным проектом Teachbase обновил платформу для обучения сотрудников «Академия HeadHunter».

Онлайн-площадка проводит курсы по 12 направлениям и бизнес-тематикам для специалистов любого уровня. В числе дисциплин есть бизнес, менеджмент, развитие карьеры, финансы, инвестиции, курсы для HR, программирование и другие.

Первыми провайдерами курсов стали «Нетология», TalentEdme и «Инвестиции 101». В планах «Академии...» — собрать до конца года более 400 бизнес-направлений. В основу курсов «Нетологии» вошли программы по мотивации, стресс-менеджменту, конфликтологии и управлению командой.

Источник: HeadHunter