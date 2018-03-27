Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

В Москве место для почтения памяти погибших организуют на Манежной площади. В мэрии уточнили, что цветы можно будет возложить во вторник и среду, 27 и 28 марта.

Также с 19:00 до 22:00 во вторник, 27 марта, пройдет несогласованная акция на Пушкинской площади, у памятника Пушкину. Организаторы призывают приходить на нее без плакатов и лозунгов.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль за общественными заведениями.

Источник: «Интерфакс»