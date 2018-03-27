Метеорологическая весна наступит в Москве 1 апреля.

По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, холодная неделя закончится повышением температуры. «Можно рассчитывать, что метеорологическая весна придет 1-2 апреля», — сказала Макарова.

Начало метеорологической весны наступает, когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов. «В субботу все начнет таять, но ночью температура не поднимется выше минус 4 градусов. В воскресенье дневная и ночная температуры уже сравняются», — отметила Макарова.

Источник: Агенство «Москва»