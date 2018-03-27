Журнал «1843», входящий в группу изданий The Economist, выяснил, как долго спят жители разных стран. Для этого исследователи использовали данные почти миллиона пользователей приложения Sleep Cycle.

Аналитики обнаружили, что продолжительность сна граждан оказалась связана с благосостоянием страны, в которой они живут. При этом жители развитых государств спят дольше остальных. Так, средние показатели сна свыше 7 часов 15 минут зафиксировали лишь в странах Запада, а также в ЮАР.

Лидерами по среднему времени ежедневного сна стали жители Новой Зеландии, спящие около 7 часов 40 минут в день. Также в топ-5 стран вошли Нидерланды, Финляндия, Австралия и Великобритания, граждане которых спят более 7 часов 30 минут.

Россияне, расположившиеся в середине рейтинга, тратят на сон около 7 часов 7 минут, что на 5 минут меньше среднего мирового показателя. Примерно столько же времени на сон тратят украинцы, румыны, итальянцы, словаки, китайцы и поляки. Меньше всего спят жители Саудовской Аравии, Южной Кореи и Японии, которые в среднем тратят на сон не более 6 часов 30 минут.

Помимо того, данные исследования показали, что в среднем мужчины спят на 20 минут меньше женщин и чаще ворочаются во сне.

Источник: «1843»