Архитектурный критик и журналист Григорий Ревзин, который также является партнером консалтингового бюро «Стрелка», предложил запретить строительство новых торговых центров в российских городах.

В своем посте в фейсбуке Ревзин рассказал, что вышел из градостроительного совета Москвы именно из-за постоянной необходимости «согласовывать торговые центры». По его словам, «в Германии строительство торговых центров запрещено ближе чем в 10–15 километрах от города», потому что «бизнес зарабатывает с потока, но общество его специально ограничивает именно для безопасности». Ревзин считает, что эту практику нужно распространить и на Россию.

Да, понятно, что эта «Зимняя вишня» не могла бы сгореть так страшно, если бы не самые разнообразные нарушения техник безопасности — кто-то все-таки ее проектировал с соблюдением каких-то правил. Службы эксплуатации, охрана, согласующие инстанции и так далее, очевидно, в массе мест лажанулись. Но само это устройство — торговый центр — невероятно опасно. <...> Представьте себе те же торговые и развлекательные площади в первых этажах вдоль улиц. Пожар не создал бы никакой опасности для людей — они бы просто выбили окна витрины и вышли на улицу. <...> У нас, в отличие от Голландии, например, категорически запрещено делать детские сады в верхних этажах зданий — именно потому, что при пожаре детей спасти невозможно и сами они выбраться не могут. А знаете, сколько у нас крупных торговых центров того же формата, как в Кемерово — с детской секцией наверху, с кинотеатрами, катками, анимациями и так далее? Их шестьсот. Я понимаю, что закрыть их невозможно. Я вышел из градсовета Москвы, но большего сделать было нельзя — все архитекторы понимали, что это зло, но за этим злом стояли очень большие финансовые интересы, а в Москве так прямо олигархические. А людям эти центры нравились — до трагедии в Кемерово. Но давайте теперь запретим новое их строительство в городах — только в поле далеко от города. И давайте запретим располагать там детские центры. Это устройства для привлечения дополнительного потока покупателей из родителей, использование детей для коммерческой эффективности. И это душегубки ГРИГОРИЙ РЕВЗИН, партнер консалтингового бюро «Стрелка», профессор Высшей школы урбанистики

По словам Ревзина, при строительстве ТЦ «сталкиваются три разных протокола». Противопожарный требует создания условий для максимальной скорости эвакуации и строительства максимального количества выходов. При этом протокол антитеррористической безопасности требует «затруднения входа и проверки каждого входящего». Другой протокол — «охраны от воров» — требует «затруднения выхода, замедления на выходе и возможности проверки». Из-за этого и появляются «лишние с точки зрения безопасности людей и товаров» входы и выходы. Их, утверждает Ревзин, «просто не могут не закрывать».

Он также отметил, что еще одна проблема — это постоянное обновление интерьера, чтобы «создать визуальное событие». «Это бесконечный поток временных экспозиций, временных материалов, аттракционов, новой мебели, новых отделок. <...> Это тонны пожароопасной упаковки, мусора, в основном — пластика. Это склады с порохом, в которых людей как сельдей в бочке», — пишет Ревзин. По его словам, чтобы люди могли безопасно находиться в таких местах, «они должны быть подготовлены <...> как на опасном производстве».

«Но тут-то все дело в том, что вам продают релакс, развлечение, расслабленность, комфорт. Заставить людей расслабляться в режиме опасного производства невозможно. <...> В охранники в торговые центры вообще редко идут самые решительные и умные люди, это другая специализация. Важно, что само устройство очень опасно, а продается оно как место расслабления и отдыха», — пишет Ревзин.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль общественных заведений и объявить национальный траур.

Источник: Григорий Ревзин