В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности в среду, 28 марта.

По прогнозу синоптиков, ночью в столичном регионе ожидается похолодание до минус 12 градусов, а завтра днем температура составит от минус 2 до 0 градусов.

Осадков в среду не предвидится, однако местами возможна гололедица.

«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.

Источник: Гидрометцентр России