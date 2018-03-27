Глава департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил об улучшении качества воздуха, воды и почвы в Москве.

По словам чиновника, в 2017 году снизилось содержание в атмосфере оксида азота, взвешенных частиц РМ10 и оксида углерода. При этом общий индекс загрязнения воздуха стал ниже, чем годом ранее. Сам индекс рассчитывается по пяти веществам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. В этот список также входят озон и оксид серы.

Вместе с тем Кульбачевский отметил снижение загрязнения подземных, в том числе родниковых вод. «На выходе Москвы-реки из города по нитрат-иону, фосфатам, фторидам, анионным поверхностно-активным веществам среднегодовые концентрации снизились в среднем в 1,2 раза, по нитрит-иону — в 1,7 раза. Общий объем сточных вод за десять лет снизился более чем на 20 %», — пояснил глава ведомства.

Кроме того, чиновник сообщил о снижении загрязнения почв нефтепродуктами и стабилизации склонов на участках, где возможны оползни.

Источник: агентство «Москва»