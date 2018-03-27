Власти Ирландии решили присоединиться к санкциям против России в связи со скандалом из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ирландском министерстве иностранных дел заявили, что одному из российских сотрудников с дипломатическим статусом аннулируют аккредитацию. После этого ему придется покинуть страну.

Ранее вслед за Великобританией о высылке более 100 российских дипломатов объявили сразу 20 стран. 60 россиян выдворят из США, еще 13 — из Украины. К протесту также присоединились Австралия, Канада, Франция, Польша, Испания, Германия, Литва, Чехия, Дания, Нидерланды, Италия, Албания, Румыния, Латвия, Хорватия, Эстония, Швеция, Норвегия и Финляндия. Также санкции отчасти поддержали в Исландии. В Кремле уже предупредили об ответных санкциях за «стадную» высылку представителей дипмиссии.

Поводом для принятия санкций послужил скандал из-за отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания сразу заподозрила в этом Россию. Кремль свою причастность к атаке отрицает. По заявлениям российского министерства иностранных дел, вещество, которым отравили спецагента, могли производить в Чехии.

Источник: «Интерфакс»