Власти Москвы объявили победителей конкурса на оформление двух станций Большой кольцевой линии метрополитена. Станции БКЛ «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон» планируется построить в 2019 году между нынешними «Печатниками» и «Каширской».

Архитектурную концепцию станции «Кленовый бульвар» разработает столичная студия Archslon. При выборе дизайна объекта архитекторы ориентировались на близость станции к музею-заповеднику «Коломенское», поэтому вход в «Кленовый бульвар» напомнит купола церкви и памятники архитектуры усадьбы.

В рамках конкурса «Мосинжпроект» рассматривал также проекты консорциумов HAAST + Sporaarchitechitects (Москва, Будапешт), Pride + Ariasranea (Москва; Кордова, Аргентина), «Хвоя» + E.S.M.E (Санкт-Петербург, Рим, Милан, Пьетрельчина) и Ind Architects (Москва).

Оформлением станции БКЛ «Нагатинский затон» займется московская мастерская Za Bor. По замыслу архитекторов, станцию оформят в виде музея, посвященного обитателям рек Москвы и Нагатинского затона. Стены вестибюлей украсят изображения рыб из натурального камня в технике флорентийской мозаики. Павильон станции предусматривает фасады из ударопрочного стекла и стены из гранита. Потолок же будет имитировать чешую рыб.

В конкурсе принимали участие также Vertex Architects (Москва) и консорциум «АЕЛ» и бюро U-R-A (Москва, Рига).

Станция «Нагатинский затон» следует за станцией «Печатники» и расположена в начале Коломенской улицы. Станция «Кленовый бульвар» откроется за «Нагатинским затоном». Новые объекты являются станциями мелкого заложения с одним вестибюлем и береговыми платформами.

26 февраля в Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро. Движение запустили на станциях «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк». The Village уже рассказывал, что известно о станциях, и показывал, как они выглядят. Полностью запустить движение по БКЛ планируют в 2020–2021 годах. Протяженность ветки составит 68 километров.

Источник: агентство «Москва», Архсовет Москвы