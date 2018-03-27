Глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников заверил, что власти не будут разгонять стихийную акцию на Пушкинской площади в память о погибших в Кемерово.

Черников сказал, что «разгонять людей никто не собирается», но подчеркнул, что на Манежной площади мэрия организует мероприятие «со всеми мерами предосторожности и безопасности», «если люди действительно соболезнуют».

В Москве место для почтения памяти погибших организуют на Манежной площади. Официальная акция началась сегодня, 27 марта, в 17:00. Возложить цветы можно будет возложить как во вторник, так и в среду. В мэрии предупредили, что мероприятие пройдет «со всеми мерами предосторожности и безопасности».

Также с 19:00 до 22:00 сегодня пройдет несогласованная акция на Пушкинской площади, у памятника Пушкину. Организаторы призывают приходить на нее без плакатов и лозунгов.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль за общественными заведениями.

Источник: «Говорит Москва»