Премьеру фильма «Первому игроку приготовиться» режиссера Стивена Спилберга перенесли в России в связи с трагедией в Кемерове.

«Премьера сегодня отменена — не только в Москве, но и во всех регионах», — сообщил глава дистрибьютора фильма, компании «Каро Премьер», Алексей Рязанцев.

Кинотеатры начнут показывать картину с 29 марта.

Фантастический боевик «Первому игроку приготовиться» рассказывает о будущем, в котором все играют в виртуальной реальности OASIS — победителю игры обещано состояние умершего миллиардера.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль общественных заведений.

Источник: RNS