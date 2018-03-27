Сотрудники Федеральной налоговой службы могут получить право искать нарушителей закона об азартных играх и лотереях через контрольные закупки.

В проектах поправок, подготовленных Минфином, разрешено заключать соглашения с организаторами, делать ставки и получать выигрыши. По мнению ФНС, для идентификации лиц, которые получают переводы участников азартных интернет-игр, единственным инструментом, позволяющим ведомству их выявить, является контрольная закупка.

Проведение контрольной закупки планируют использовать и для поиска информации, нарушающей закон о запрете проведения лотерей и азартных игр в интернете.

Источник: «Интерфакс»