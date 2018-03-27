Федеральная антимонопольная служба признала незаконной рекламу «Тинькофф банка» с фразой «Лучшая карта с кешбэком». Банку грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

По мнению службы, в рекламе нужно указывать конкретные характеристики или сравнивать, используя такие слова как «лучший». Кроме этого, ФАС считает, что лицо, которое предоставляет финансовые услуги, «было размещено таким образом, что совершенно не воспринималась потребителем». Плакат находился на скоростной трассе.

Ранее представители банка отмечали, что текст рекламной кампании опирается на выводы независимого исследования, которое показало, что карта банка является самой выгодной картой с кешбэком.

Источник: ФАС