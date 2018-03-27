Уличный художник Hioshi создал скульптуру из самозатвердевающего пластика и посвятил ее результатам выборов президента 18 марта 2018 года. Средний палец скульптор установил утром 27 марта на Большом Москворецком мосту, напротив Кремля.

В руку автор поместил счетчик, которым наблюдатели считали явку. На нем художник написал «Тлен», объяснив это тем, что официальная явка отличалась от реальной. Траты на скульптуру, по словам художника, не превысили 10 тысяч рублей.

«Я под впечатлением от выборов не мог не отреагировать, а последующие события только добавили уверенности в правоте», — рассказал об идее ее создания автор скульптуры. Hioshi не знает, стоит ли объект на месте до сих пор.

Ранее Hioshi создал фигуры отдыхающих самолетов на Пулковском шоссе, стальных мух на Большой Конюшенной улице, инсталляцию с чиновниками и мясорубкой на Университетской набережной, набитый деньгами скелет птицы, панно о симбиозе науки и религии, инсталляцию о спасателях, картину о баттле Оксимирона и Гнойного и работу, посвященную биткоину.

Источник: «ВКонтакте»