Баннер «Наша страна — это „Зимняя вишня“»
В Санкт-Петербурге во время игры сборной России против сборной Франции болельщики вывесили баннер «Наша страна — это „Зимняя вишня“, а мы в ней — контактный зоопарк». Так они выразили протест в связи с трагедией в Кемерове. Фраза быстро набрала популярность в социальных сетях.
В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль за общественными заведениями.
КомментарииПодписаться