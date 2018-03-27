В Санкт-Петербурге во время игры сборной России против сборной Франции болельщики вывесили баннер «Наша страна — это „Зимняя вишня“, а мы в ней — контактный зоопарк». Так они выразили протест в связи с трагедией в Кемерове. Фраза быстро набрала популярность в социальных сетях.

К чему власть прикасается, всё превращается в говно. Игрушки с ценниками, трех видов: лев, медведь, лиса. Устроили, блядь, контактный зоопарк pic.twitter.com/qn2exAr0ui — mira3-13 (@mira3_13) 27 марта 2018 г.

Полный пиздец. Другое объяснение произошедшему не дашь.

Вся Россия - это кемеровский ТЦ, а мы в ней контактный зоопарк — #MDK (@mudakoff) 26 марта 2018 г.

Как правильно было замечено кем-то в сети - "Вся Россия это ТЦ Зимняя вишня, а мы в нем - контактный зоопарк" https://t.co/e0t9iVTuYB — Yuri Saenko (@YuriFox_) 27 марта 2018 г.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль за общественными заведениями.