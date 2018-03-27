Apple представила iPad для школьников и студентов
Компания Apple на презентации в Чикаго представила новый iPad с 9,7-дюймовым экраном. Внешне планшет не отличается от других моделей.
Новый гаджет, как и iPad Pro, оснащен функцией Apple Pencil для рисования и пометок в текстах. Благодаря приложениям Pages, Numbers и Keynote новинка также поддерживает стилус.
Аккумулятор планшета рассчитан на 10 часов работы, а камера способна делать снимки в разрешении 8 МП. В линейке есть также модель с подключением к сетям LTE.
Также Apple представила новую функцию Shared iPad — она позволяет использовать одно устройство сразу нескольким людям. Управлять такими планшетами можно с помощью системы Apple School Manager. Размер бесплатного места в хранилище iCloud для студентов увеличили с 5 до 200 ГБ.
Купить iPad в России можно будет уже в мае 2018 года. Планшет с памятью 32 ГБ с поддержкой Wi-Fi обойдется в 24,9 тысячи рублей. Apple Pencil доступен по цене от 6,9 тысячи рублей. Для учебных заведений стоимость гаджета сделают немного ниже.
Следующая презентация Apple состоится с 4 по 8 июня. Аналитики предсказывали, что в числе новинок компания представит бюджетный MacBook.
Источник: vc.ru
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