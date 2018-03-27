В Москве отключили подсветку Останкинской телебашни в память о жертвах пожара в Кемерове. 28 марта объявили общенациональным днем траура.

На сайте «Останкино» говорится, что огни башни не будут гореть до 6:00 29 марта. Освещаться не будут и другие телебашни с архитектурно-художественной подсветкой: в Санкт-Петербурге, Белгороде, Красноярске, Мурманске, Оренбурге, Якутске и еще 32 регионах России.

Публикация от да просто Ру (@rusinas) 27 Мар 2018 в 10:38 PDT

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль за общественными заведениями.

27 марта по всей России прошли акции памяти жертв трагедии. Как проходили мероприятия — организованное мэрией и стихийное — читайте в эфире The Village.

Источник: «Останкино»