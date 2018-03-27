Ассоциация туроператоров России предупредила об изменении работы представительств стран Европы в связи с Пасхой. У католиков и протестантов празднование придется в этом году на 1 апреля, а у православных — на 8 апреля.

Изменения наблюдаются в работе визовых центров, посольств и генконсульств Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Норвегии, Нидерландов, Словении, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Хорватии и Эстонии. Режим работы может меняться в зависимости от страны с 29 марта по 2 апреля.

Туристам также напомнили, что с 1 апреля меняется форма визовой анкеты при подаче документов на визу в Австрию. А желающим поехать в Данию рекомендовали заранее подавать документы на визу из-за ажиотажа, связанного с проведением в мае чемпионата мира по хоккею.

С праздничным периодом визовых центров отдельных стран можно ознакомиться здесь.

The Village рассказывал, как избежать проблем при оформлении визы.

Источник: АТОР