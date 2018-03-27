Пассажиров рейса Москва-Новосибирск эвакуировали из-за задымления в салоне
В Домодедово из-за задымления в салоне эвакуировали пассажиров рейса 173 авиакомпании S7, следовавшего из Москвы в Новосибирск.
Вoeing 737-800 должен был вылететь в 21:30, но в процессе разбега экипаж сообщил о задымлении в салоне. Семь членов экипажа и 129 пассажиров аварийно высадили через надувные трапы. В результате инцидента никто не пострадал.
По информации «РБК», речь идет об авиакомпании «Глобус», которая входит в состав S7. Предварительной причиной задымления представители перевозчика назвали «попадание влаги в систему кондиционирования». Пассажир судна со слов командира утверждает, что в двигатель самолета попала жидкость от обледенения.
Домодедово продолжает работу в штатном режиме, но, из-за прерванного взлета, вторая полоса аэропорта полностью не функционирует. Рейсы обслуживаются на первой ВПП.
Пассажиров доставят в Новосибирск резервным воздушным судном. Выяснением причин произошедшего сейчас занимается комиссия Росавиации.
Источник: «РБК»
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