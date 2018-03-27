Главное управление МВД России по Москве привело данные о количестве участников акций памяти на Манежной и Пушкинской площадях 27 марта. Москвичи почтили память жертв пожара в Кемерове.

12 000 человек приняли участие в акциях памяти 27 марта

«Свыше 12 тысяч москвичей почтили память погибших на пожаре в Кемерово. Акции по инициативе общественных организаций и гражданских активистов проходили сегодня на Манежной и Пушкинской площадях и у представительства Кемеровской области в Москве. Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях», — говорится в сообщении министерства.

Со слов очевидцев, акция на Манежной плошади собрала не более 300 человек, из них 50-60 — волонтеры Московской общественной палаты.

Как проходили мероприятия — организованное мэрией и стихийное — читайте в эфире The Village.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль за общественными заведениями.

Источник: агентство «Москва»