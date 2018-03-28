В мессенджере Telegram появился бот «Открой дверь!» для сбора жалоб на закрытые эвакуационные выходы в торговых и бизнес-центрах, кинотеатрах, детских садах, школах и других общественных местах.

С помощью бота горожане могут как указать на нарушение, так и изучить список адресов, которыми поделились другие пользователи. На момент написания заметки в нем значилось более 50 заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и других городов.

Создатели бота обещают, что все полученные сведения будут автоматически направляться в Генпрокуратуру. Также можно самостоятельно оформить жалобу в МЧС.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек, включая 41 ребенка. Общее число пострадавших составило 76 человек, в их числе 27 детей.

После случившегося в соцсетях призвали усилить народный контроль соблюдения правил пожарной безопасности в общественных местах. Кроме того, Генпрокуратура поручила провести внеплановую проверку всех торговых центров.

28 марта в России объявлен национальный траур.

Источник: Telegram