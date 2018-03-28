Министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов предложил запустить в России систему онлайн-мониторинга состояния противопожарных систем в общественных местах.

«Надо, чтобы мы могли в дистанционном режиме видеть, включена ли система пожарной безопасности. Нужны элементы простейшего компьютерного мониторинга, чтобы мы каждый день, каждую минуту видели бы на мониторе потоковую информацию о состоянии противопожарных систем», — пояснил чиновник.

Абызов уточнил, что новые требования стоит распространить только на объекты площадью больше, например, 50 тысяч квадратных метров. По его мнению, в таком случае нововведения обойдутся не слишком дорого.

Одновременно с этим министр предложил ввести двойную систему классификации поднадзорных организаций — по сложности объекта и его классу опасности и по виду объекта с точки зрения принадлежности и размера предприятия.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек, включая 41 ребенка. Общее число пострадавших составило 76 человек, в их числе 27 детей.

После случившегося в соцсетях призвали усилить народный контроль соблюдения правил пожарной безопасности в общественных местах. Кроме того, Генпрокуратура поручила провести внеплановую проверку всех торговых центров.

28 марта в России объявлен национальный траур.

Источник: «РБК»