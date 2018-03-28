Финансовая компания Post Office Travel Money представила список европейских городов, отдых в которых этой весной обойдется дешевле всего.

Эксперты проанализировали цены на популярные у туристов услуги и товары в 36 городах Евросоюза. Учитывались средняя стоимость кофе, пива, комплексного обеда на двоих с вином, проезд на общественном транспорте, а также цена на двухдневное пребывание в трехзвездочной гостинице.

Смету отпуска авторы рассчитали в фунтах стерлингов. Для удобства The Village перевел расчеты в рубли: по курсу ЦБ на 28 марта 1 фунт стерлинга стоит 81 рубль.

Место Город Стоимость уик-энда

Краков, Польша 13 200 рублей

Вильнюс, Литва 13 287 рублей

Рига, Латвия 13 854 рубля

Варшава, Польша 14 669 рублей

Будапешт, Венгрия 14 912 рублей

Москва, Россия 16 127 рублей

Прага, Чехия 16 209 рублей

Афины, Греция 16 209 рублей

Лисабон, Португалия 16 938 рублей

Валетта, Мальта 17 181 рубль

Дороже всего отдых обойдется в скандинавских странах — Швеции, Норвегии и Исландии. За выходные в Рейкьявике путешественникам придется заплатить 41 тысячу рублей.

По мнению авторов ежегодного рейтинга, в целях экономии лучше выбирать города восточной Европы.

Ранее The Village рассказывал, в каких странах в этом году выгоднее провести отпуск.

Источник: Post Office Travel Money