Самые дешевые города Европы
Финансовая компания Post Office Travel Money представила список европейских городов, отдых в которых этой весной обойдется дешевле всего.
Эксперты проанализировали цены на популярные у туристов услуги и товары в 36 городах Евросоюза. Учитывались средняя стоимость кофе, пива, комплексного обеда на двоих с вином, проезд на общественном транспорте, а также цена на двухдневное пребывание в трехзвездочной гостинице.
Смету отпуска авторы рассчитали в фунтах стерлингов. Для удобства The Village перевел расчеты в рубли: по курсу ЦБ на 28 марта 1 фунт стерлинга стоит 81 рубль.
Место
Город
Стоимость уик-энда
Краков, Польша
13 200 рублей
Вильнюс, Литва
13 287 рублей
Рига, Латвия
13 854 рубля
Варшава, Польша
14 669 рублей
Будапешт, Венгрия
14 912 рублей
Москва, Россия
16 127 рублей
Прага, Чехия
16 209 рублей
Афины, Греция
16 209 рублей
Лисабон, Португалия
16 938 рублей
Валетта, Мальта
17 181 рубль
Дороже всего отдых обойдется в скандинавских странах — Швеции, Норвегии и Исландии. За выходные в Рейкьявике путешественникам придется заплатить 41 тысячу рублей.
По мнению авторов ежегодного рейтинга, в целях экономии лучше выбирать города восточной Европы.
Ранее The Village рассказывал, в каких странах в этом году выгоднее провести отпуск.
Источник: Post Office Travel Money
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