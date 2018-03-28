После кемеровской трагедии министерство чрезвычайных ситуаций выпустило инструкцию о правилах поведения при эвакуации из торговых центров.

При первых признаках пожара ведомство призывает «сохранять спокойствие и выдержку» и для начала определить, откуда исходит опасность. Обязательно нужно позвонить в пожарную охрану на номер 101 и сообщить адрес объекта и имеющиеся сведения о пожаре.

После этого нужно без паники покинуть помещение «ближайшим известным и проверенным выходом», не оставляя без присмотра детей. МЧС советует не входить в помещения с большой концентрацией дыма, не подниматься на верхние этажи и не прятаться в замкнутых удаленных помещениях. Пользоваться лифтами во время пожара запрещено.

В толпе рекомендуется согнуть руки в локтях и прижать их к бокам, сжав кулаки. Чтобы сдержать напор других эвакуирующихся, необходимо наклонить корпус тела назад и упереться ногами. Паникеров лучше сразу успокаивать. Преодолевая задымленные участки, нужно задерживать дыхание или закрыть рот и нос платком или рукавом одежды. При возможности их лучше смочить водой.

Окна для спасения можно использовать лишь в крайнем случае, если вы находитесь не выше третьего этажа. МЧС рекомендует повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли. Ноги нужно держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара.

МЧС уточняет, что окно лучше не открывать, если в помещении можно дышать. Открытое окно усилит тягу, и помещение быстро затянет дымом.

Если загорелась одежда, нельзя бежать, так как пламя станет только сильнее. Следует попытаться кататься по полу, чтобы сбить пламя. Также можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Самостоятельно удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи не рекомендуется.

Если вы не можете покинуть здание, нужно ждать пожарных и спасателей, приняв меры, «чтобы вас могли быстро обнаружить».

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек, включая 41 ребенка. Общее число пострадавших составило 76 человек, в их числе 27 детей.

После случившегося в соцсетях призвали усилить народный контроль соблюдения правил пожарной безопасности в общественных местах. Кроме того, Генпрокуратура поручила провести внеплановую проверку всех торговых центров.

28 марта в России объявлен национальный траур.

Источник: МЧС