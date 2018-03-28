Китайская компания Huawei представила флагманские телефоны Huawei P20 и Huawei P20 Pro. Это первые смартфоны, оснащенные тройной камерой.

Помимо трех основных камер, смартфон имеет и одну фронтальную. Такая система позволяет добиться трехкратного оптического и пятикратного гибридного зума. В полном объеме разрешение камеры пользователи могут использовать для съемки. Для фотографий настройки автоматически комбинируют данные от четырех близлежащих пикселей разрешением на 10 Мп — называется эта функция Light Fusion.

Среди возможностей камеры, в том числе, 5-секундная экспозиция для использования со штативом. Также есть 4D-предиктивный фокус — благодаря нему случайные объекты остаются в кадре. Камера позволяет фотографировать в почти кромешной темноте без использования вспышки и штатива. После того как снимок сделан, искусственный интеллект увеличивает его контрастность и устраняет нечеткость.

Селфи-камера оснащена сенсором на 24 Мп и тоже использует технологию Light Fusion. Оба телефона имеют 128 гигов памяти и дисплей, похожий на iPhone X.

Huawei P20 можно купить уже сейчас за 649 евро. Huawei P20 Pro поступит в продажу с 6 апреля и будет стоить 899 евро. Компания разработала также флагманский смартфон Porsche Design с 512 гигабайтами памяти. Его начнут продавать с 12 апреля за 2095 евро.

В феврале 2018 года Huawei впервые обогнала Apple по числу проданных в России смартфонов.

Источник: Shazoo