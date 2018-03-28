Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект, изменяющий ставку налога для физических лиц в зависимости от их дохода.

Документом предлагается понизить НДФЛ для граждан, чей годовой доход не превышает 100 тысяч рублей и повысить для тех, кто зарабатывает более 3 миллионов рублей в год. Пониженная ставка составит 5 %, а повышенная — от 15 до 25 %.

Нынешняя единая ставка НДФЛ в размере 13 % сохранится в отношении большинства налогоплательщиков — 58,02 миллиона человек, что составляет 86,08 % от общего числа. «По данным категориям налогоплательщиков порядок представления налоговых деклараций в налоговые органы не изменится», — отмечается в проекте.

Предоставлять ежегодные налоговые декларации по НДФЛ должны только граждане, зарабатывающие более 3 миллионов в год.

По мнению авторов документа, предлагаемая прогрессивная шкала ставок НДФЛ частично выравняет доходы населения, разница между которыми сейчас превышает 20 раз. Новые меры также увеличат поступление доходов по этому налогу в бюджеты регионов.

От редакции: 21 марта комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ ряд российских СМИ объявил парламентариям бойкот. Помимо The Village, к акции присоединились свыше 20 изданий.

Обновленная картинка по всем СМИ против Думы. Впечатляет.

Кто и как будет бойкотировать депутатов, читайте в нашей заметкеhttps://t.co/lnhuAh6ofl pic.twitter.com/hOiXlISiql — RTVI (@RTVi) 23 марта 2018 г.

Источник: агентство «Москва»